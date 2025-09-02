02 Eylül 2025, Salı
Çekmeköy'de bakım merkezinde rahatsızlanan "Okan" isimli ayının MR'ı çekildi
Çekmeköy'de kaldığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada MR'ı çekilen ayı, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.