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Çarşı pazarda Ramazan Bayramı heyecanı! Eminönü'nde alışveriş telaşı

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 15:10
Güncelleme:17.04.2023 15:12
Ramazan Bayramı’na günler kala alışveriş telaşı da başladı. İstanbul Eminönü'nde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor. O bölgedeki tatlı telaşı A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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