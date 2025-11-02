Cadılar Bayramı kutlaması faciaya dönüştü: Alkol alan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'de arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı kutlamasına katılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek'in eğlencesi faciayla son buldu. Etkinlik öncesinde alkol alan genç, bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan incelemelerde, Sirek'in alkolü enerji içeceğiyle karıştırdığı tespit edildi. Hayatını kaybeden Alp Sirek'ten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı.

