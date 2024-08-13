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Burunlarını kapatıp içiyorlar! Kötü kokan şifalı su

Burunlarını kapatıp içiyorlar! Kötü kokan şifalı su

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 13:10
Türkiye'nin birçok yerinde, şifalı olduğu söylenen su kaynakları var. Onlardan biri de Sivas'ın Kertmekaracaören Köyü. Ama Sivas'taki şifalı suyun farklı bir özelliği var. Çok kötü kokuyor. Bu sudan içmek isteyenler burunlarını kapatıp öyle suyu içiyor.
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Burunlarını kapatıp içiyorlar! Kötü kokan şifalı su
Burunlarını kapatıp içiyorlar! Kötü kokan şifalı su
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