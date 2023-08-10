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Bursa’nın geleneksel sanatı: İpekçilik

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Giriş: 10.08.2023 14:03
Mehmet Ünal Bursalı ipek dokumacısı. Dört kuşaktan bu yana bu kültürel mirası taşıyor. Her şehrin bir ismi olduğunu söyleyen Ünal, "Bursa'nın soyadı da ipektir" diyor. İşte geleneksel sanatımızın tarihi yolculuğu...
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