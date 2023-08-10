Bursa’nın geleneksel sanatı: İpekçilik

Mehmet Ünal Bursalı ipek dokumacısı. Dört kuşaktan bu yana bu kültürel mirası taşıyor. Her şehrin bir ismi olduğunu söyleyen Ünal, "Bursa'nın soyadı da ipektir" diyor. İşte geleneksel sanatımızın tarihi yolculuğu...

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