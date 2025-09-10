Bursa’daki kazada motosikletli metrelerce yükseğe düşerek yaralandı

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 04:04
Güncelleme:10.09.2025 04:10
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halinde ilerleyen plakasız motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak yola düşerken ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.
