Bursa’daki kazada motosikletli metrelerce yükseğe düşerek yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde seyir halinde ilerleyen plakasız motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe savrularak yola düşerken ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.