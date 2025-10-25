Bursa’da metrobüs için geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgedeki köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, "Nisan ayında köprüyü hizmete almayı hedefliyoruz. Böylece bölge trafiği nefes alacaktır" dedi.

