25 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Bursa’da metrobüs için geri sayım başladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 16:53
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgedeki köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, "Nisan ayında köprüyü hizmete almayı hedefliyoruz. Böylece bölge trafiği nefes alacaktır" dedi.
