28 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa'da görenleri hayrete düşüren cami: Bu caminin altından sokak geçiyor, musalla taşı yolun üstünde
Bursa’da görenleri hayrete düşüren cami: Bu caminin altından sokak geçiyor, musalla taşı yolun üstünde

Bursa'da görenleri hayrete düşüren cami: Bu caminin altından sokak geçiyor, musalla taşı yolun üstünde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2024 01:51
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 44 yıl önce sokak üzerine yapılan Canlılar Camisi'nin altındaki yoldan araçlar ve yayalar geçiyor. Musalla taşının da tüneli andıran bu yolda yer aldığı caminin kalabalık olduğu günlerde cemaat, araç ve yaya trafiğine açık olan sokakta namazlarını kılıyor.

Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi 1980 yılında 9'uncu Gazi Sokak üzerine inşa edildi. Vatandaşlar, sokağın diğer tarafına gitmek için caminin altından geçen yolu kullanırken, mahalleye ilk kez yolu düşenler ise bu duruma şaşırdıklarını belirtiyor.

Bursa Canlılar Camisi (DHA)

Musalla taşı da alttaki yol üzerinde bulunuyor. Caminin kalabalık olduğu günlerde cemaat, araçların ve yayaların da ulaşım yolu olarak kullandığı sokakta namazlarını kılıyor. Cemaati gören araç sürücüleri ile yayalar ise farklı sokakları kullanarak, gidecekleri yere ulaşıyor.

Bursa Canlılar Camisi (DHA)

"BU SOKAK, CENAZE NAMAZI KILMA ALANIDIR"

Cemaatten Mesut Taş (35), camiyi diğerlerinden ayıran özelliğin, altından yol geçmesi olduğunu belirterek, "Başka camilerde bu şekilde bir yapı göremezsiniz. Bu sokak ayrıca, cenaze namazı kılma alanıdır. Cuma namazlarında camideki yoğunluktan dolayı cemaat, namazlarını sokakta kılıyor. Ayrıca yazın sıcak günlerinde de cemaat namazlarını bu sokakta kılıyor" dedi.

Yeşilova Mahalle muhtarı Özlem Usta (DHA)

Mahalle muhtarı Özlem Usta (38) ise mahalleye ilk geldiğinde, gördüğü bu manzara karşısında şaşırdığını söyleyerek, "Ben muhtarlığa ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Artık alıştım fakat ilk defa gören herkes çok şaşırıyor. Bu sokak hem araç trafiğine açık hem de camii cemaati burada namaz kılıyor" diye konuştu.

Bursa Canlılar Camisi (DHA)

3 KATLI APARTMANIN ALTINDAN GEÇEN TÜNEL SOKAK

Kentin altından yol geçen tek yapısı Canlılar Camisi değil. Yine Osmangazi ilçesinde İntizam Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın altından da yol geçiyor. Araç trafiği ve yayalara açık olan tünel şeklindeki Dikleme Sokak'ın devamı, Kanara ve Kuruçeşme sokaklarıyla birleşiyor.

Bursa Canlılar Camisi (DHA)

"DÖNÜP BİR DAHA BAKIYORLAR"

Altından yolun geçtiği apartmanı görenlerin, dönüp bir daha baktığını söyleyen İntizam Mahallesi muhtarı İbrahim Topal (49), "Bu apartmanın altındaki sokak, araç ve yaya trafiğine açıktır. Buraya gelen yabancılar, bu yapıyı ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar ve dönüp bir daha bakıyorlar. Yıllardır burada ve onca deprem gördü, hala yıkılmadı. Güvenli bir apartman" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da görenleri hayrete düşüren cami: Bu caminin altından sokak geçiyor, musalla taşı yolun üstünde
Bursa’da görenleri hayrete düşüren cami!
Bursa'da görenleri hayrete düşüren cami!
Başakşehir’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Emniyeti’nden kaçak alkol operasyonu!
İstanbul Emniyeti'nden kaçak alkol operasyonu!
Erzurum’da ulaşıma kar engeli!
Erzurum’da ulaşıma kar engeli!
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı!
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Elazığ’da yoğun kar yağışı trafiği felç etti!
Elazığ’da yoğun kar yağışı trafiği felç etti!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil tıra çarptı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı!
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
Aile hekimliğinde yeni dönem!
Aile hekimliğinde yeni dönem!
İstanbul’da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
Kar, İstanbul’un kapısına dayandı
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Daha Fazla Video Göster