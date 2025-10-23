Bursa’da geceleri uyku uyutmayan patlama sesleri paniği

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde gece saatlerinde duyulan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin ediyor. Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından gelen art arda patlamalar, bölge halkına uyku uyutmuyor. Her gece bir başka patlama sesinin duyulduğu görüntüler sosyal medyada gündem olurken patlama seslerinin sebebi ile ilgilide bir çok yorum yapılıyor.

