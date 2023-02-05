Bursa'da feci zincirleme trafik kazası kamerada! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır ve Afyonkarahisar'dan sonra bir acı haber de Bursa'dan geldi. Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.