05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da feci zincirleme trafik kazası kamerada! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci zincirleme trafik kazası kamerada! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2023 14:20
Diyarbakır ve Afyonkarahisar'dan sonra bir acı haber de Bursa'dan geldi. Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Bursa’da feci zincirleme trafik kazası kamerada!
Bursa'da feci zincirleme trafik kazası kamerada!
Ankara için kura zamanı
Ankara için kura zamanı
Yarın okullar tatil edilir mi?
Yarın okullar tatil edilir mi?
Düğün yolunda kaza
Düğün yolunda kaza
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Anadolu Diyarı Trabzon’da...
Anadolu Diyarı Trabzon’da...
E-5’te yol kesip çiftetelli oynadılar
E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar
99 yıl sonra gelen onur!
99 yıl sonra gelen onur!
Bursa’da can pazarı! 5 ölü
Bursa'da can pazarı! 5 ölü
Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı?
Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı?
Vatandaştan İBB’ye asansör tepkisi
Vatandaştan İBB'ye asansör tepkisi
EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?
EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?
Daha Fazla Video Göster