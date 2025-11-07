07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 17:12
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde seyir halinde olan 16 AZA 967 plakalı tır, sürücüsü Uğur E.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi. Tır kazasından yaklaşık 50 metre ileride, 16 LTB plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bebek hafif şekilde yaralanırken, anne ve baba olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Altın işleten kuyumcudan vurgun!
Altın işleten kuyumcudan vurgun!
Anadolu’nun bereketli topraklarında hasat vakti
Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat vakti
Türk kahvesi AB tarafından tescillendi
Türk kahvesi AB tarafından tescillendi
Çocukların yanında yalan söylerken dikkat!
Çocukların yanında yalan söylerken dikkat!
Adana’daki Kozan Barajı’nı kuraklık vurdu!
Adana’daki Kozan Barajı'nı kuraklık vurdu!
Spor salonu dehşeti! 20 bıçar darbesi
Spor salonu dehşeti! 20 bıçar darbesi
Sözleşme bitmeden kiracı çıkarılabilir mi?
Sözleşme bitmeden kiracı çıkarılabilir mi?
Menteşe’de bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada
Menteşe'de bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada
Kapıkule’de rekor geçiş
Kapıkule’de rekor geçiş
Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme
Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme
İstanbul’un kar hasreti bitecek mi?
İstanbul'un kar hasreti bitecek mi?
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster