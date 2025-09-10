Bursa’da 13 kişi bisküviden zehirlendi

Olay saat 18.00 sıralarında Burhaniye mahallesi Lakşe sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yakınları Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret etti. ikram olarak bisküvi ikram edildi. Bir süre sonra ziyaretçiler karın ağrısı ve kusma şikayeti çektiler. Fenalaşan Werde E.(8), Jalila Mir A.(28), Melek E.(7), Beyan M.(27), Muhammed Cemal M.(5), Fatma M.(1), Kamar M.(23), Mustafa M.(6), Necah K.(17), Cihan M.(7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S.(2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından şahsılar, müşahede altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

