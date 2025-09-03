Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi. Tanık olarak dinlenen polisin, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" ifadeleri dikkat çekerken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

