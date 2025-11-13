13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Böyle pide görmediniz! Et suyuna batırılmış ekmek hilesi
Böyle pide görmediniz! Et suyuna batırılmış ekmek hilesi

Böyle pide görmediniz! Et suyuna batırılmış ekmek hilesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:11
Gıda sektöründe çalışan esnaf daha önce yüksek fiyata tepki veren tüketiciye 'maliyetleri' gerekçe gösteriyordu. Ama A Haber’in ekranlara taşıdığı görüntünün maliyet ile değil biraz ahlak ile ilgisi var. Bir müşteri internetten 'kavurmalı pide' sipariş etti. Parasını da ödedi eve gelen ise kavurmalı pide değil 'et suyuna' batırılmış ekmek parçalarıydı. Yani aklınca kavurma görünümü vermişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Böyle pide görmediniz! Et suyuna batırılmış ekmek hilesi
Akciğer kanseri önlenebilir mi?
Akciğer kanseri önlenebilir mi?
Gana’da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
Gana'da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
29 yıl hapis cezası bulunan firari hayvan çiftliğinde yakalandı
29 yıl hapis cezası bulunan firari hayvan çiftliğinde yakalandı
75 yaşına kadar bütün hayatını pembeye boyadı
75 yaşına kadar bütün hayatını pembeye boyadı
Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!
Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sındırgı’da deprem fırtınası!
Sındırgı’da deprem fırtınası!
Polis dehşet saçtı: eşini, çocuklarını öldürdü
Polis dehşet saçtı: eşini, çocuklarını öldürdü
Sır ölümde yeni perde! Eski enişte ve silinen mesajlar
Sır ölümde yeni perde! Eski enişte ve silinen mesajlar
Karakutu ne zaman çözümlenecek?
Karakutu ne zaman çözümlenecek?
Doktorlara reklam yasağı!
Doktorlara reklam yasağı!
Daha Fazla Video Göster