Böyle pide görmediniz! Et suyuna batırılmış ekmek hilesi

Gıda sektöründe çalışan esnaf daha önce yüksek fiyata tepki veren tüketiciye 'maliyetleri' gerekçe gösteriyordu. Ama A Haber’in ekranlara taşıdığı görüntünün maliyet ile değil biraz ahlak ile ilgisi var. Bir müşteri internetten 'kavurmalı pide' sipariş etti. Parasını da ödedi eve gelen ise kavurmalı pide değil 'et suyuna' batırılmış ekmek parçalarıydı. Yani aklınca kavurma görünümü vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN