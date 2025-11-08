Bolu’yu sis tabakası kapladı

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren puslu hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerine çöken sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu. Bolu’nun simgelerinden olan Bolu Dağı etekleri, belediye binası ve kent meydanı sis tabakasıyla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Oluşan sis tabakası havadan dronla görüntülendi.

