Bolu'daki feci kaza anı kamerada! Trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolu Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Z.K. idaresindeki 81 ACR 984 plakalı Opel marka otomobil, dönel kavşakta aniden yola çıkan M.Y. yönetimindeki 81 ES 173 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.

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