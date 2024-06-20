20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolu'daki feci kaza anı kamerada! Trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2024 01:51
Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolu Elmalık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Z.K. idaresindeki 81 ACR 984 plakalı Opel marka otomobil, dönel kavşakta aniden yola çıkan M.Y. yönetimindeki 81 ES 173 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’daki feci kaza anı kamerada!
Bolu'daki feci kaza anı kamerada!
Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada!
Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada!
Trabzon’da düğün salonu alev alev yandı!
Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı!
Karabük’te polisin dur ihtarına uymadı!
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymadı!
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! O anlar...
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! O anlar...
Elazığ’ın meşhur lezzeti: Çayda Çıra Kebabı!
Elazığ'ın meşhur lezzeti: Çayda Çıra Kebabı!
Efeler’de çıkan yangında 3 ev zarar gördü
Efeler’de çıkan yangında 3 ev zarar gördü
2’si kardeş 3 kişi, boğuldu barajda boğuldu!
2'si kardeş 3 kişi, boğuldu barajda boğuldu!
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu
Diamond tema hakkında yakalama kararı!
Diamond tema hakkında yakalama kararı!
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk kurtarılamadı
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuk kurtarılamadı
Edirne’de sıcak hava kavurdu
Edirne'de sıcak hava kavurdu
Daha Fazla Video Göster