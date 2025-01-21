21 Ocak 2025, Salı
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Bolu'da otel alevlere teslim oldu! İşte ilk görüntüler
Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel isimli yerde yangın çıktı. İçinde tatilcilerin bulunduğu otel alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Otel alevlere teslim olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.