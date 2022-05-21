Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlendi | İşte düğünden ilk kareler

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Emre, sosyal medyada da yakın takibe alındı. Sessiz sedasız evlenen oyuncunun eşi bakın kim çıktı!