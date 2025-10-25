Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava

İnternetten sipariş alan bir tatlıcı, iki dilim baklavayı bin 476 liraya satışa sununca tepkilerin hedefi oldu. Firma sahipleri, yüksek fiyatları “malzeme maliyeti” gerekçesiyle savunurken, akıllara “baklavanın gerçek maliyeti bu kadar mı, yoksa fırsatçılık mı yapılıyor?” sorusu geldi. Bu sorulara yanıt aradık ve benzer ürünlerle kıyaslama yaptık. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN