25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava
Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava

Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 12:05
İnternetten sipariş alan bir tatlıcı, iki dilim baklavayı bin 476 liraya satışa sununca tepkilerin hedefi oldu. Firma sahipleri, yüksek fiyatları “malzeme maliyeti” gerekçesiyle savunurken, akıllara “baklavanın gerçek maliyeti bu kadar mı, yoksa fırsatçılık mı yapılıyor?” sorusu geldi. Bu sorulara yanıt aradık ve benzer ürünlerle kıyaslama yaptık. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
İstanbul’da gasp ve haraç şebekesi çökertildi!
İstanbul'da gasp ve haraç şebekesi çökertildi!
Şehre yakın ekibi Sakarya Söğütlü’de!
Şehre yakın ekibi Sakarya Söğütlü'de!
Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava
Bir dilim baklava 820 lira! Uçak bileti fiyatına baklava
Ankara’nın bir köyünde geçmişe yolculuk!
Ankara’nın bir köyünde geçmişe yolculuk!
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
Nadir görülen glomus tümörü vakaları başarıyla ameliyat edildi
Hazan mevsiminin renkleri...
Hazan mevsiminin renkleri...
İstanbul Vatan Caddesi’nde yol çöktü!
İstanbul Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
Dolmuş durağında baygın halde bulundu!
Dolmuş durağında baygın halde bulundu!
Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası
"Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası"
Sosyal konut projesi neden önemli?
Sosyal konut projesi neden önemli?
Mağdurların zararları karşılanacak
"Mağdurların zararları karşılanacak"
Daha Fazla Video Göster