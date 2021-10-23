Beyoğlu’nda restorandaki silahlı saldırı kamerada: 1 ölü, 1’i çocuk 5 yaralı

Beyoğlu’nda lüks otomobille restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin öldüğü, 1’i kız çocuğu 3’ü ağır toplamda 5 kişinin yaralandığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı tespit ettiği olayla ilgili yaşanan görüntülerde, vatandaşlar yemek yediği esnada silahlı saldırı düzenleniyor ve ortalık bir anda karışıyor. Sağlık ekipleri ise ağır yaralıya yerde kalp masajı yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, restoranda yemek yiyen 4 kişi yemek çıkışında aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırmıştı.Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, 1'i çocuk 4'ü ağır toplamda 6 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kubilay Berk Küçükaslan'ı olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Küçükaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Okan Y. ve Savaş Ş. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, ağır yaralı Yılmaz S. ve hafif yaralı kız çocuğu Azra Y. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine ve hafif yaralı Erhan S. ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.