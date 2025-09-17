18 Eylül 2025, Perşembe

Beşiktaş'ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı
Beşiktaş’ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı

Beşiktaş'ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.09.2025 23:16
Güncelleme:17.09.2025 23:16
İstanbul Beşiktaş’ta, iş yerine girip malzeme çalan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
