Beşiktaş’ta iş yeri soyan iki şahıs tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta, iş yerine girip malzeme çalan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

