Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1'i ağır 4 yaralı
Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1'i ağır 4 yaralı

Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1'i ağır 4 yaralı

Giriş: 04.09.2025 20:03
Almanya'nın başkenti Berlin'de araç kalabalığa daldı. Öğle saatlerinde Wedding semtindeki See Caddesi'nde meydana gelen olayda bir şahıs aracı ile 7-8 yaşlarındaki öğrencilerin de bulunduğu 15 kişilik bir gruba çarptı. İlk belirlemelere göre, en az 3 öğrenci hafif, öğretmenleri ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinde ifadesi veren araç sürücüsünü gözaltına aldı. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma başlattı.
