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Bayrama tat katan kaymaklı Afyon Lokumu! Peki nasıl yapılıyor?
Afyon lokumu hafif olması sebebiyle bayramlara sıklıkla tercih edilen tatlıların arasında yer alır.
BAYRAMA TAT KATAN LEZZET
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun lokum fabrikasına giderek Afyon lokumunun nasıl yapıldığını anlattı.
Afyonkarahisar'da günlük 70-80 ton civarında lokum üretiliyor. Bayram zamanlarında ise bu rakam 3 katına çıkıyor.
İşletme sahibi İrfan Altınay anlattı:
''2 saat boyunca 220 derece kaynatılıyor. 1 saat dinlendirilip kesiliyor''
İşletme sahibi İrfan Altınay lokumun içindeki malzemelerin bulunabilecek en iyi malzemelerden kullanıldığına vurgu yaparken Afyon lokumunun coğrafi işaretli olduğunu söyledi.
Altınay, lokumların içinde %100 doğal manda kaymağı sürüldüğünü belirtti.
AYFON LOKUMUNUN SIRRI
Afyon lokumunun sırrı ise tamamen doğal malzemelerle yapılması.