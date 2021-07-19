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Bayrama tat katan kaymaklı Afyon Lokumu! Peki nasıl yapılıyor?

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Giriş: 19.07.2021 12:56
Güncelleme:19.07.2021 13:00
Afyon lokumu hafif olması nedeniyle bayramda sıkça tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki, lezzetli Afyon lokumu nasıl yapılıyor, püf noktaları neler? Detaylar, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.

Afyon lokumu hafif olması sebebiyle bayramlara sıklıkla tercih edilen tatlıların arasında yer alır.

BAYRAMA TAT KATAN LEZZET

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun lokum fabrikasına giderek Afyon lokumunun nasıl yapıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da günlük 70-80 ton civarında lokum üretiliyor. Bayram zamanlarında ise bu rakam 3 katına çıkıyor.

İşletme sahibi İrfan Altınay anlattı:

''2 saat boyunca 220 derece kaynatılıyor. 1 saat dinlendirilip kesiliyor''

İşletme sahibi İrfan Altınay lokumun içindeki malzemelerin bulunabilecek en iyi malzemelerden kullanıldığına vurgu yaparken Afyon lokumunun coğrafi işaretli olduğunu söyledi.

Altınay, lokumların içinde %100 doğal manda kaymağı sürüldüğünü belirtti.

AYFON LOKUMUNUN SIRRI

Afyon lokumunun sırrı ise tamamen doğal malzemelerle yapılması.

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