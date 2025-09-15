Başakşehir’de yol verme kavgası

İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kaçarken diğeri kovalamaya başladı. Kavga sırasında karşılıklı küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.