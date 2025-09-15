15 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Başakşehir’de yol verme kavgası
Başakşehir’de yol verme kavgası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.09.2025 13:37
İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kaçarken diğeri kovalamaya başladı. Kavga sırasında karşılıklı küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
