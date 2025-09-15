15 Eylül 2025, Pazartesi
Başakşehir’de yol verme kavgası
İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kaçarken diğeri kovalamaya başladı. Kavga sırasında karşılıklı küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.