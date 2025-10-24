Bartın’da Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti

24 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:10
Bartın-Zonguldak yolunun Çatmaca mevkisinde alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu, memleketi Bolu’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, alkollü olduğu belirlenen Furkan Turan’ın idaresindeki otomobilin önce başka bir araca, ardından da Tatlıoğlu’na çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Edanur Tatlıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilen Furkan Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kardeş olan Edanur Tatlıoğlu’nun cenazesi Bolu Merkeze bağlı Tatlar Köyü’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında babası Cevdet Tatlıoğlu ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Törene Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve çok sayıda seveni katıldı. Olay, hem öğrenciler hem de vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı.
