Bartın Irmağı taşmaya başladı

Giriş: 12.10.2025 17:45
Günlerdir sağanak yağışın etkili olduğu Bartın'da ırmak taşmaya başladı. Bartın Irmağı'nın bir kısmında köpüklenme, bir başka noktasında ise küçük girdaplar oluştu.
