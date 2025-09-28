29 Eylül 2025, Pazartesi

Balıkçılar palamut için kestane karasını bekliyor

Balıkçılar palamut için "kestane karası"nı bekliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.09.2025 16:19
Bartın'da, eylül ayında balıkçıların ağına en çok takılan balık türü mezgit oldu. Balıkçılar ve vatandaşlar palamut için ise 'kestane karası' zamanını bekliyor.
