Balat Mahallesi modern pazar alanına kavuştu

Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’nde yapımını tamamladığı modern pazar alanını hizmete açtı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tesis, yalnızca pazar kurulan bir alan olmanın ötesine geçerek bölgenin yeni sosyal yaşam merkezi olarak planlandı. Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgâhın bulunduğu pazar alanında, yaz ve kış şartlarına karşı korunaklı bir yapı oluşturuldu. Zeminin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile yapılması, rüzgâr ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar, alanda konfor ve hijyeni artıran unsurlar arasında yer aldı. Bölge halkının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, hem açık hem kapalı olmak üzere toplam 120 araçlık otopark düzenlendi. Balıkçı esnafı için özel hijyen alanı oluşturulan tesis, güvenlik kameraları ve personeliyle 24 saat güvenlik hizmeti sunacak şekilde yapılandırıldı. Pazar kurulmadığı günlerde de ticari birimlerin aktif olmasıyla yaşamın devam ettiği tesisin, Balat’ın modern kimliğine uygun yeni bir cazibe noktası olarak mahalle kültürünü ve sosyal etkileşimi güçlendirmesi hedefleniyor.

