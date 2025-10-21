Bakan Tekin'den CHP'ye tarihi hatırlatma: "2012 tutanaklarına baksınlar!"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresi üzerinden muhalefetin başlattığı tartışmalara Erzurum'dan sert tepki gösterdi. Bakan Tekin, şu an için eğitim süresinin kısaltılması gibi bir durumun olmadığını net bir dille ifade ederken, CHP'nin tavrını "niyet okuyuculuk" olarak eleştirdi. Asıl dikkat çeken çıkışı ise CHP'nin geçmişine yönelikti. "Biz karşıyız" diyen CHP'lilere 2012 yılındaki 4+4+4 sistemi görüşmelerini hatırlatan Bakan Tekin, "Komisyon tutanaklarına bir baksınlar. Orada CHP’li vekiller 12 yıllık zorunlu eğitime ne demişler, görsünler" diye seslendi. Muhalefetin bu tutarsızlığını "oynadıkları bir tiyatro" olarak tanımlayan Tekin, buna rağmen "mantıklı ve makul önerileri varsa dinlerim" diyerek kapıyı da açık bıraktı.

