22 Haziran 2024, Cumartesi
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Bakan Koca duyurdu: Anız yangınında can kaybı 12'ye yükseldi!
Son dakika.. Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını nedeniyle büyük bir alan küle dönerken, yangınla ilgili acı bilanço ortaya çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.