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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

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Giriş: 31.08.2024 06:31
Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı belirtilirken hastane binası ve bir ambulans zarar gördü.
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı
Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı
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