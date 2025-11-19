19 Kasım 2025, Çarşamba

Babaannesinden gördüğü sepet örücülüğünde ustalaştı, kültürel miras taşıyıcısı oldu

Babaannesinden gördüğü sepet örücülüğünde ustalaştı, kültürel miras taşıyıcısı oldu

Giriş: 19.11.2025 13:17
Edirne'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Özlem Durmaz (50), babaannesinden görüp, başladığı sepet örücülüğünde zamanla ustalaşırken, öğrenmek isteyen kadınlara da mesleğinin inceliklerini anlatıyor. Durmaz, "Rol modelim babaannemdi, el sanatlarıyla uğraşıyordu. Biz çocukken onun farkında değildik. Esasında sanatın her dalını yapıyormuş kadın" dedi.
