Ayşe Tokyaz cinayetinde istenen ceza belli oldu

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.