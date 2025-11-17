17 Kasım 2025, Pazartesi

Ayşe Tokyaz cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ayşe Tokyaz cinayetinde istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
17.11.2025 15:50
Güncelleme:17.11.2025 15:51
Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
