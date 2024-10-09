Aydın dağlarında kestane hasadı telaşı başladı

Kestane üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan Aydın dağlarında üreticileri hasat telaşı başladı. Lezzeti ile cezbeden kış aylarının vazgeçilmez ürünü kestanenin bahçeden sofralara zorlu yolculuğu bu yıl erken başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN