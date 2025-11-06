06 Kasım 2025, Perşembe
AVM'de futbolcuya silah çekip şemsiye fırlattı
Senegalli milli futbolcu, İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde dolaştığı sırada bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, önce futbolcuya silah çekti, ardından şemsiye fırlatarak üzerine yürüdü. Olay sonrası güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.