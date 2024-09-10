11 Eylül 2024, Çarşamba
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Avcılar'da kaybolan çocuklar 3 gün sonra Kadıköy'de bulundu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz'ın kaybolduğu ihbarı üzerine kapsamlı araştırma başlattı. Aramaların sonunda kayıp kız ve 14 yaşındaki arkadaşı Medine G.S. dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe Mahallesinde bulundu. Kız çocuklarından Sevda Yılmaz, pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, aile fertlerinden babası Sedat Yılmaz, A.G. ve E.Y. tarafından şiddet gördüğünü, zorla hırsızlığa yönlendirildiklerini ve arkadaşı Medine G.S.'nin, rızası dışında babası tarafından ağabeyi Emre Yılmaz ile 2023 yılında 91 bin lira karşılığında zorla evlendirildiği öne sürdü. İfadelerinin ardından evlerine dönmek istemeyen Sevda Yılmaz ve arkadaşı Medine G.S., Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken gözaltına alınan kızların babaları Sedat Yılmaz ve A.G. bu sabah Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi.