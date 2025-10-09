Avcılar’da kan donduran cinayet

İstanbul’un Avcılar ilçesinde evine girmek üzere olan 31 yaşındaki Metin Direk, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yapılan incelemede saldırıyı, elektrikli scooterla olay yerine gelip yine aynı araçla kaçan kardeşi Rıdvan Direk’in gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı, bu süreçte psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.