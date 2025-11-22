22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Aşık Paşa’nın 700-800 yıllık yazma eserleri Kırşehir’de sergileniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla Aşık Paşa’ya ait 700-800 yıllık yazma eserler, Kırşehir Ahi Külliyesi’ndeki Ahilik Müzesi’nde ziyarete açıldı. İlk kez İstanbul dışına çıkarılan eserler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sergi 8 hafta boyunca açık kalacak.