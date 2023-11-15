15 Kasım 2023, Çarşamba
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Ardahan'da fil alarmı: Jandarma her yerde arıyor! Valilikten flaş açıklama
Ardahan'da yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. Hayvanlarını otlatan çoban, fil gördüğünü iddia ederek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kısa süre sonra Ardahan Valiliğinden flaş bir açıklama geldi.