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Ardahan'da fil alarmı: Jandarma her yerde arıyor! Valilikten flaş açıklama

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Giriş: 15.11.2023 09:19
Güncelleme:15.11.2023 09:20
Ardahan'da yaşanan olay ekipleri harekete geçirdi. Hayvanlarını otlatan çoban, fil gördüğünü iddia ederek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kısa süre sonra Ardahan Valiliğinden flaş bir açıklama geldi.
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