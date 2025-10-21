21 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü
Giriş: 21.10.2025 16:52
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Öreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre Mustafa Çatal (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi tabanca kullandı. Çatal, Servi’nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
