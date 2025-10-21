Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Öreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre Mustafa Çatal (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi tabanca kullandı. Çatal, Servi’nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

