Apartmanda ’kamera’ kavgası! Maganda komşudan tehdit

Kocaeli'de, binaya güvenlik kamerası taktıran apartman sakinleri komşu terörüne maruz kaldı. İddia o ki; şehir eşkıyası, kamerayı sökmekle kalmadı apartman sakinlerini hem darp hem de tehdit etti. Saldırganın sabıkası olduğunu öğrenenlerin gözüne uyku girmiyor ve evlerinde diken üstünde yaşıyorlar. Ekip arkadaşlarımız, oradaydı. Ev sahipleri ile konuştular ve iddialar doğruysa gerçekten korkmakta haklılar.

