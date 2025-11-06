06 Kasım 2025, Perşembe

Apartmanda 'kamera' kavgası! Maganda komşudan tehdit
Apartmanda ’kamera’ kavgası! Maganda komşudan tehdit

Apartmanda 'kamera' kavgası! Maganda komşudan tehdit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 11:32
Kocaeli'de, binaya güvenlik kamerası taktıran apartman sakinleri komşu terörüne maruz kaldı. İddia o ki; şehir eşkıyası, kamerayı sökmekle kalmadı apartman sakinlerini hem darp hem de tehdit etti. Saldırganın sabıkası olduğunu öğrenenlerin gözüne uyku girmiyor ve evlerinde diken üstünde yaşıyorlar. Ekip arkadaşlarımız, oradaydı. Ev sahipleri ile konuştular ve iddialar doğruysa gerçekten korkmakta haklılar.
