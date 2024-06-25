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Apa Barajı'nda kuraklık tehlikesi! Sulamada kullanılan barajın su seviyesi büyük oranda düştü

Pınar Özenç
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 10:48
Konya'da Apa Barajı'nda kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Sulamada kullanılan barajın su seviyesi büyük oranda düştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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