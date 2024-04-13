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Antalya’nın 2 bin 700 yıllık çınarı! Dünyanın en eski çınar ağacı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.04.2024 17:17
Antalya'nın Kemer ilçesi sınırlarında içinde yer alan 700 rakımlı Gedelme Yaylası’nda bulunan çınar asırlara meydan okuyor. Çınar ağacı; 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde. Çınar ağacı heybetiyle dikkat çekiyor. Geçen zaman rağmen yeşilliğini de hala koruyor.
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Dünyanın en eski çınar ağacı
Dünyanın en eski çınar ağacı
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