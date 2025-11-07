Antalya’da oluşan hortum kamerada

Olay sabah saatlerinde Alanya ilçesi Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun karaya kadar yaklaştığı, ardından etkisini yitirerek kaybolduğu görüldü. Oluşan hortum kentin birçok noktasından görüldü.

