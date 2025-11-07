07 Kasım 2025, Cuma

Antalya'da oluşan hortum kamerada

Antalya'da oluşan hortum kamerada

Giriş: 07.11.2025 17:29
Olay sabah saatlerinde Alanya ilçesi Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun karaya kadar yaklaştığı, ardından etkisini yitirerek kaybolduğu görüldü. Oluşan hortum kentin birçok noktasından görüldü.
