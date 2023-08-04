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Antalya'da isyan eden vatandaş ASAT'ı boş bidonla bastı: 34 gündür suyum yok denizde yıkanıyorum

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Giriş: 04.08.2023 15:53
CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirirken, Antalya'da 34 gündür susuz yaşadığını söyleyen bir vatandaş Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bastı.
Antalya’da isyan eden vatandaş ASAT’ı bastı
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