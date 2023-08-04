Antalya'da isyan eden vatandaş ASAT'ı boş bidonla bastı: 34 gündür suyum yok denizde yıkanıyorum

CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirirken, Antalya'da 34 gündür susuz yaşadığını söyleyen bir vatandaş Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bastı.