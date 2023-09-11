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Antalya’da Go-kart faciası! Genç kızın saçı tekerleğe dolandı

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Giriş: 11.09.2023 09:13
Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen genç kız, eğlenmik için bindiği Go-kart'ta dehşeti yaşadı. Pistte bir süre aracı süren Aljanabad'ın toplu haldeki saçı bir anda açıldı. Go-kart aracının tekerleri ve motor aksamına dolanan saç, saçlı deriyi başından sıyırıp aldı. Saatlerce süren operasyonun ardından Aljanabad'ın saçlı derisi yerine dikildi.
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Go-kart faciası! Genç kızın saçı tekerleğe dolandı
Go-kart faciası! Genç kızın saçı tekerleğe dolandı
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