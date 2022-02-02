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Annenin TikTok sevdası çocuklarının velayetini kaybettirdi

İHA
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Giriş: 02.02.2022 12:03
İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin TikTok'ta çok uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini ispat eden iş insanı baba, çocukların velayetini aldı. İş adamı baba, "Eşim, geceden sabaha kadar video çekiyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor." dedi.
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