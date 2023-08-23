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Annelerden tepki çeken akım! Kafasında yumurta kırılan çocuklar şaşkın

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Giriş: 23.08.2023 19:15
Sosyal medyada ebeveynler tarafından çocuklarının başlarında yumurta kırarak gerçekleştirilen yeni bir akım türedi. Ancak "yumurta meydan okuması" denilen bu akım, büyük tepki çekti. Uzmanların ise bu konuda çok önemli uyarıları var.
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