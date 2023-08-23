23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Annelerden tepki çeken akım! Kafasında yumurta kırılan çocuklar şaşkın
Sosyal medyada ebeveynler tarafından çocuklarının başlarında yumurta kırarak gerçekleştirilen yeni bir akım türedi. Ancak "yumurta meydan okuması" denilen bu akım, büyük tepki çekti. Uzmanların ise bu konuda çok önemli uyarıları var.