25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankaralılar musluk suyunu tüketebiliyor mu?

Ankaralılar musluk suyunu tüketebiliyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 11:51
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden musluklardan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Peki Ankaralı vatandaşlar şebeke suyunu içme suyu olarak tercih ediyor mu? Musluk suyunun kalitesi denildiği gibi kaliteli mi? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkentliler musluk suyunu tüketebiliyor mu?
Başkentliler musluk suyunu tüketebiliyor mu?
Sahte dolar operasyonu
Sahte dolar operasyonu
5.5 büyüklüğündeki deprem kamerada
5.5 büyüklüğündeki deprem kamerada
’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor!
'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor!
Köpekle binemezsin tartışması!
"Köpekle binemezsin" tartışması!
Adana’da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti
Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti
Bahçe kapısını kırıp içeri girdi!
Bahçe kapısını kırıp içeri girdi!
Adana’da deprem anı kamerada
Adana'da deprem anı kamerada
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
İnternette tanıştı hayatı karardı!
İnternette tanıştı hayatı karardı!
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster