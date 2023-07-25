25 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankaralılar musluk suyunu tüketebiliyor mu?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden musluklardan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Peki Ankaralı vatandaşlar şebeke suyunu içme suyu olarak tercih ediyor mu? Musluk suyunun kalitesi denildiği gibi kaliteli mi? Detaylar haberimizde...