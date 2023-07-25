Ankaralılar musluk suyunu tüketebiliyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden musluklardan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceği yönünde bir açıklama yaptı. Peki Ankaralı vatandaşlar şebeke suyunu içme suyu olarak tercih ediyor mu? Musluk suyunun kalitesi denildiği gibi kaliteli mi? Detaylar haberimizde...

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