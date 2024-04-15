Ankara’da şaşkına çeviren görüntü

Ankara Etimesgut'ta ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu için polisten kaçan taksici aracıyla birlikte iki duvar arasına sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.

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