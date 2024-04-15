15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da şaşkına çeviren görüntü

Ankara’da şaşkına çeviren görüntü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 09:53
Güncelleme:15.04.2024 09:53
Ankara Etimesgut'ta ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu için polisten kaçan taksici aracıyla birlikte iki duvar arasına sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da şaşkına çeviren görüntü
Ankara’da şaşkına çeviren görüntü
Gökdelenlerin arasında göz kamaştırıyor
Gökdelenlerin arasında göz kamaştırıyor
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Otomobil trafo direğine çarparak devrildi!
Otomobil trafo direğine çarparak devrildi!
Sancaktepe’de eski koca dehşeti!
Sancaktepe'de eski koca dehşeti!
Kadıköy’de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Kadıköy'de kaldırıma çarpan otomobil yan yattı!
Tokat’ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Tokat'ta otobüsü durdurup muavini rehin aldı!
Küçükçekmece’de site hırsızları kamerada!
Küçükçekmece'de site hırsızları kamerada!
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Kamyonla devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı!
Daha Fazla Video Göster